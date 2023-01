Era frequentato da molti vip l’albergo Borgo Eibn Mountain Lodge di Sauris che questa notte è stato distrutto da un grosso incendio. Una meta ideale per molti volti noti della tv e non solo per trascorrere le vacanze immersi nella natura e nella tranquillità della montagna friulana.

Tra i frequentatori abituali c’erano stati anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma anche Aurora Ramazzotti che proprio qualche mese fa aveva alloggiato nella struttura per una pausa di relax e per festeggiare il compleanno del compagno. Un grande dispiacere anche per Aurora che ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza ai titolari e alla comunità: “Il mio cuore piange per il nostro piccolo paradiso che ha preso fuoco. Vi vogliamo bene”, ha scritto su Instagram.