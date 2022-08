Riaperta la strada di Sauris.

Riaperta a tempo di record la strada la strada provinciale 33 che collega Sauris con il Veneto, bloccata a causa di due grosse frane dovute al maltempo di venerdì sera.

I lavori per liberare la strada erano iniziati ieri mattina e sono proseguiti senza sosta per tutta la notte. Sono in corso invece i lavori dell’Enel per ristabilire la linea dell’alta tensione.