Il Tirime Su Coppa Vetturino a Pieris.

Il Tirime Su – Coppa Vetturino, il dessert che per primo è stato commercializzato con il nome conosciuto in tutto il mondo (nella sua dicitura italiana), oggi domenica 7 agosto, è tornato a casa, a Pieris.

E’ nella frazione di San Canzian d’Isonzo che il dolce si è fatto conoscere nella seconda metà dello scorso secolo grazie alla capacità del suo inventore, e patron del ristorante Al Vetturino, Mario Cosolo. Il dessert è stato proposto nella giornata di oggi, in occasione della Festa dello sport, dalla Polisportiva Pieris, che organizza la manifestazione. La Polisportiva ha trovato al proprio fianco nuovamente il Consorzio Culturale del Monfalconese-Ecomuseo Territori, depositario della ricetta e del marchio del prodotto, ceduti dagli eredi di Mario Cosolo.

Il Tirime Su, preparato dalla pasticceria Chantilly di Gradisca d’Isonzo, uno dei locali, oltre una decina ormai in Friuli Venezia Giulia, che hanno ricevuto la formazione per la preparazione del dessert (in base al disciplinare autorizzato dal CCM detentore del marchio registrato), è stato servito dal food truck collocato davanti al Museo del Tirime Su- Coppa Vetturino, nella Casa delle Associazioni del Comune di San Canzian d’Isonzo.

Pensata per valorizzare una vera e propria eccellenza, e specificità, del territorio, l’iniziativa è stata aperta alla presenza del presidente della Polisportiva Pieris Luigi Canciani, del presidente del CCM Davide Iannis, del sindaco Claudio Fratta e di Marta Lollis, presidente della Pro Loco di Fogliano Redipuglia, che collabora al progetto di promozione del Tirime Su fornendo un servizio di traduzione in inglese e tedesco delle visite guidate al Museo.

“Siamo riusciti a proporre il dolce a casa sua e spero che questa iniziativa segni l’inizio di una collaborazione in grado il prossimo anno di ampliare l’evento”, ha detto questa mattina il presidente della Polisportiva Pieris Canciani. Il presidente del CCM Iannis ha ricordato come proprio con la Polisportiva e con il cultore di storia locale Cesare Zorzin sia iniziato nove anni fa il lavoro di raccolta e studio della documentazione per raccontare e certificare l’originalità del dessert creato da Mario Cosolo.

Una figura di vero e proprio innovatore che il Consorzio pensa non a caso di valorizzare con un concorso che sarà rivolto agli studenti degli istituti superiori e ai professionisti. “Questa giornata, parte di un percorso che include la formazione dei locali per la commercializzazione del dolce e degli studenti dell’indirizzo enogastronomia dell’Isis Pertini di Monfalcone, è il frutto di un lavoro di squadra che punta allo sviluppo del territorio”, ha aggiunto Davide Iannis, sottolineando come il Tirime Su possa diventare prodotto simbolo del Distretto del commercio costituito dai Comuni del Basso Isontino (tra cui San Canzian), Aquileia, Muggia, Duino Aurisina.

“Con questa iniziativa prosegue l’attività di promozione del Tirime Su, attraverso un’attività in rete che sta anche alla base del Distretto del commercio”, ha confermato il sindaco Claudio Fratta. Il presidente del CCM ha voluto infine ringraziare per il contributo alla realizzazione dell’evento, che ha visto non solo la vendita del dolce, ma anche l’apertura del Museo con possibilità di visite guidate al mattino e al pomeriggio, l’ex presidente della Polisportiva Franco Russi e Flavia Cosolo, figlia di Mario, da anni impegnata nel riconoscimento del lavoro del padre e per la valorizzazione del Tirime Su – Coppa Vetturino.

Flavia Cosolo durante la formazione nel laboratorio Chantilly con il Titolare e le pasticcere.