Lavori nella galleria del Lumiei, Sauris rischia di diventare inaccessibile

Chiusa la strada tra Sauris e Ampezzo.

Da lunedì 23 maggio la strada Lumiei sarà chiusa. In ritardo di una settimana, visto che già doveva chiudere il 15 maggio. A essere interessata è la Sr73, che collega Ampezzo e Sauris. Nel progetto, è stabilito che venga fatta brillare una galleria naturale di antica concezione che serve da anni il passaggio carrabile verso Zhare. Chiusa sì, ma fino a quando? La data termine dei lavori non è ancora stata ufficializzata, ma si ipotizza possa essere l’ultima settimana di luglio o la prima di agosto. determinanti saranno le condizioni geologiche e meteorologiche.



Durante lo svolgimento dei lavori, si arriverà a Sauris solo attraverso il passo del Pura o la Val Pesarina con passaggio in Veneto. E quindi scatta anche la polemica da parte dei cittadini che sono dipendenti da questa strada per arrivare a fondo valle e i commercianti che si vedono chiusa la strada di servizio perprio nel periodo estivo di grande intensità turistica.



L’intervento è ritenuto però necessario perché sulla galleria imputata, si muove storicamente una slavina che ogni anno crea molti problemi, invadendo la strada e isolando chi ne è dipendente per raggiungere la valle. I lavori sono necessari, quindi, fanno sapere i responsabili del progetto, ed è stato scelto il periodo meno disagevole per la sua realizzazione, visto che comunque si attendeva dal 2019.

