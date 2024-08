Fino a domenica 18 agosto, Carniarmonie propone un concerto al giorno tra Carnia, Valcanale e Canal del Ferro

La settimana ferragostana di Carniarmonie offre un concerto al giorno tra Carnia, Valcanale e Canal del Ferro, da lunedì 12 a domenica 18 agosto, proponendo musica etnica, operetta, classica, contaminazioni, contemporanea e swing, con ospiti formazioni italiane e internazionali di successo e prestigio.

Lunedì 12 agosto alle 20.30 al Teatro comunale Pierluigi Cappello di Chiusaforte, per raccontare tra musica e parole il sud del mondo, in particolare il rapporto tra l’Italia, il tango e il Sud America, c’è il concerto dal titolo “A flor de piel” nato in collaborazione con Simularte. Protagonista il trio composto dall’attrice e cantante italo-argentina Sarita Schena, una voce la sua venata di forti sentimenti e intensa malinconia. Con lei il sassofonista Claudio Carboni e il chitarrista classico Giuseppe De Tizio, musicisti di alta caratura e palpabile intesa musicale.

Appuntamenti a Resia e a Sauris di Sotto

Un terzetto vocale d’eccezione, con i soprano Selma Pasternak e Ilaria Zanetti, il tenore Andrea Binetti e l’accompagnamento pianistico di Alessandra Sagelli, sarà insieme per “Follie d’Operetta”, martedì 13 agosto alle 20.30 al centro culturale “Rozajanska Kultürska Hïša” di Resia. Un nuovo appuntamento del festival della montagna friulana che dedica un programma speciale con le migliori voci dell’Associazione Internazionale dell’Operetta, vero baluardo di questo genere che non conosce tramonto, nato nella Mitteleuropa con epicentro la Trieste asburgica.

I temi della natura e dei cambiamenti climatici diventano il filo rosso del concerto di mercoledì 14 agosto alle 20.30 nella chiesa di Sant’Osvaldo a Sauris di Sotto. In collaborazione con la rassegna Nei Suoni Dei Luoghi, Carniarmonie porta in alta Carnia il Duo Antares, composto da Andrea Magris al flauto ed Erika Perantoni all’arpa, insieme nell’esecuzione di un programma mirato a far riflettere, attraverso brani di autori del Novecento e contemporanei, sull’attualità e sull’urgenza di risoluzione dei temi legati all’eco sostenibilità ambientale.

“Sento l’oceano sognare” è il titolo di questo incontro musicale, dove due strumenti tanto suadenti come il flauto e l’arpa, in ideale intesa nelle magie interpretative dei due solisti, diventano la voce di una narrazione che parla di ciò che ci circonda e di noi stessi.

Ferragosto a Cave del Predil

Giovedì 15 agosto alle 17.30 nel Parco Internazionale Geominerario di Cave del Predil a Tarvisio (in caso di maltempo alla Casa della Gioventù), c’è l’appuntamento che Carniarmonie, in collaborazione con Musei Tarvisio e Kulturni dom Nova Gorica, propone a ferragosto con i Sentido Project, evento anticipato da una visita guidata al Museo della tradizione mineraria (per informazioni sulla visita: carniarmonie.it).

La formazione ospite proviene dalla Slovenia ed è composta da quattro eccezionali musicisti jazz e ballerini, insieme all’artista di scena Urška Centa, motore energetico della band che si muove tra danza, voce e palmas, ovvero lo stile di battiti di mani tipico del flamenco. Insieme a lei: Primož Fleischman al sax, Arsenije Krstić al pianoforte, Tadej Kampl al basso elettrico e Nino Mureškić alle percussioni, capaci insieme di generare un groove eccezionale nella creazione di genere moderno del tutto personale.

Boogie-woogie a Forni Avoltri

Boogie-woogie in montagna! L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il festival Carniarmonie, porta venerdì 16 agosto alle 20.30 alla Sala Cinema di Forni Avoltri, lo spettacolo “Hello Trieste! Un boogie-woogie chiamato Italia…“. Musiche di Guido Cergoli, tra i musicisti giuliani più attivi a Trieste e lungo lo stivale nel corso degli anni Cinquanta, testi di Massimo Favento, con Riccardo Pitacco, la The 1000 Streets’ Orchestra insieme all’ensemble Lumen Harmonicum e diversi personaggi ed interpreti (Michela Cembran, Eleonora Lana, Elena Caineri, Giacomo Segulia), insieme per raccontare una storia ambientata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale a suon di swing.

Oriente e Jazz a Moggio con Basma Jabr

La cantante siriana Basma Jabr raggiunge Moggio Udinese per il concerto speciale di sabato 17 agosto, con inizio alle 20, al Centro di Aggregazione “Romano Treu”, evento di Carniarmonie organizzato in collaborazione con Vicino/lontano mont e l’associazione austriaca Via Iulia Augusta Kultursommer. Un appuntamento esclusivo che vedrà la cantante Jabr, riconosciuta per la sua espressività vocale e il tocco personale che mescola composizioni orientali e jazz, insieme a Mohannad Nasser, raffinato suonatore di oud, al clarinettista e suonatore di kaval Oscar Antolì, al contrabbassista Judith Ferstl e al pecussionista András Dés, musicisti di varia estrazione e di alto profilo con cui ha instaurato da tempo un’intesa ideale. Ad anticipare il concerto ci sarà l’incontro “Sui sentieri per l’Europa”, collegato alle 27 tappe dell’omonimo spettacolo del Progetto “e” di GO! 2025.

Gran finale a Tarvisio con il concerto tributo della Tomat Band

In piazza Unità a Tarvisio, domenica 18 agosto alle 20.30, c’è il concerto tributo della Tomat Band a due grandi star della musica, tra pop, soft rock e sentori di jazz. Sono l’inglese Sir Elton John e l’americano Mr Billy Joel, artisti inconfondibili dalla forte personalità che realizzarono insieme, a partire dal 1994, uno dei tour più longevi della storia della musica attuale: “Face to Face“. Fu un successo strepitoso che riempì gli stadi degli Stati Uniti, dalla costa orientale al sud est americano, con i due leader accompagnati da una band strepitosa.

Ad anticipare il concerto, alle 9.30 nella pieve di San Giorgio Martire a Comeglians, c’è l’ultimo appuntamento del format “Dopomessa” con l’organista Lorenzo Rupil, nell’esecuzione di pagine scelte di Haendel, Bach, Boellmann e Bruhns, appuntamento nato in collaborazione con il Conservatorio Tomadini di Udine.

Tutte le informazioni su carniarmonie.it.