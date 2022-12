Papa Francesco visita il presepe di Sutrio in Piazza San Pietro

La visita di Papa Francesco al presepe di Sutrio.

C’è stato anche il tempo per la visita di Papa Francesco al presepe di Sutrio questa mattina al termine dell’Udienza Generale. Il Santo Padre, si è recato in auto in Piazza San Pietro e ha ammirato le 18 statue create con maestria dagli artisti del Friuli Venezia Giulia, e l’albero di Natale che arriva da Rosello, in Abruzzo.

L’Udienza Generale di questa mattina si è svolta alle ore 9 nell’Aula Paolo VI, dove Papa Francesco ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo.

Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando il ciclo di catechesi sul Discernimento, ha incentrato la Sua meditazione sul tema “La conferma della buona scelta”. Dopo aver riassunto la Sua catechesi nelle diverse lingue, il Santo Padre ha indirizzato particolari espressioni di saluto ai fedeli presenti. L’Udienza Generale si è conclusa con la recita del Pater Noster e la Benedizione Apostolica.