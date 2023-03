Ponte inagibile a Sutrio.

Il ponte di Nojaris è inagibile: il Comune di Sutrio ne ha quindi disposto immediatamente la chiusura al traffico delle auto e al passaggio dei pedoni.

La decisione è arrivata dopo le verifiche strutturali avviate lo scorso anno e affidate ad uno studio di ingegneria: la relazione dei professionisti parla di una insufficiente resistenza meccanica del calcestruzzo, fatto che ha spinto il sindaco Manlio Mattia a emanare immediatamente l’ordinanza di chiusura per garantire la sicurezza.

La viabilità sul ponte di Nojaris è quindi interdetta da via 25 Aprile, dall’imbocco con la strada forestale Montute di Nojaris, fino all’intersezione con la strada statale SS 52 bis Carnica. Una modifica che comporterà alcuni disagi per chi usa i mezzi pubblici, che ora dovranno cambiare percorso e fermate, e per chi si sposta in auto verso Tolmezzo, che dovrà passare per il capoluogo.