Seconda vittoria consecutiva e secondo clean sheet per la squadra di Vincenzo Radina. Mosca, Craviari e Daniele Faleschini firmano il successo

Il Tolmezzo Carnia supera 3-0 la Pro Gorizia nella seconda giornata del campionato di Eccellenza FVG e centra la seconda vittoria consecutiva. La squadra di Vincenzo Radina, al debutto casalingo in campionato, domina la gara e chiude il primo tempo avanti di tre reti.

A segno Mosca al 12’, Craviari al 33’ e Daniele Faleschini al 46’. Per i rossoazzurri arriva anche il secondo clean sheet consecutivo. Il Tolmezzo concede pochissimo agli avversari e nella ripresa sfiora più volte anche il quarto gol.

Tolmezzo subito in attacco

I carnici partono forte. Dopo appena due minuti arriva la prima grande occasione. Sicco serve Mosca al limite dell’area piccola. L’attaccante prova la conclusione al volo, ma il pallone termina sopra la traversa.

Il vantaggio arriva al 12’. Su una rimessa laterale di Cucchiaro, Mosca sfrutta un errore della retroguardia della Pro Gorizia. Recupera palla sulla destra, entra in area e calcia con potenza. Zitani non può intervenire e il Tolmezzo passa sull’1-0.

La Pro Gorizia prova a reagire. Al 21’ Patino riesce a coordinarsi dopo un’azione confusa nell’area del Tolmezzo. La sua conclusione al volo, però, termina sul fondo alla sinistra di Beltrame.

Craviari e Faleschini firmano il 3-0

Il Tolmezzo continua a fare la partita. Mosca cerca ancora la conclusione e trova una deviazione in calcio d’angolo.

Al 33’ arriva il raddoppio. Craviari prende la mira dalla distanza e calcia verso l’incrocio dei pali. Zitani riesce soltanto a toccare il pallone, che finisce comunque in rete.

I padroni di casa non si fermano. Continuano a tenere il possesso e a spingere. Nel recupero del primo tempo arriva anche il terzo gol.

Al 46’ Daniele Faleschini calcia una punizione dai circa venticinque metri. Il pallone supera la barriera e si infila nel sette alla destra di Zitani. Il Tolmezzo va così al riposo sul 3-0.

Nella ripresa il Tolmezzo sfiora il poker

Il Tolmezzo riparte con la stessa determinazione. Al 6’ Sicco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, stacca di testa e colpisce in pieno la traversa.

I carnici continuano ad attaccare. Comisso viene lanciato in profondità e prova la conclusione, ma manda alto. Poi è ancora Sicco a impegnare Zitani con un tiro respinto dal portiere ospite.

Poco dopo anche Cucchiaro cerca la rete, ma trova la risposta dell’estremo difensore goriziano. Mosca ha invece l’occasione per la doppietta. Riceve palla in area, si gira rapidamente e calcia con potenza. La conclusione è però centrale e Zitani riesce a bloccare.

Radina gestisce uomini ed energie

Con il passare dei minuti la Pro Gorizia perde progressivamente fiducia. I cambi di Gabriele Verdasca non cambiano l’inerzia della gara.

Radina può così gestire uomini ed energie. Entrano Sabidussi per Sicco, Bassanello per Mosca e Ianich per Cimador. Demba prende invece il posto di Daniele Faleschini e fa il suo esordio in Eccellenza.

Il risultato non cambia più. Il Tolmezzo controlla la gara senza particolari affanni fino al triplice fischio e festeggia un successo mai realmente in discussione.

Ora la doppia sfida con la Pro Fagagna

Per il Tolmezzo arriva ora una doppia sfida ravvicinata contro la Pro Fagagna. Mercoledì alle 20 è in programma lo spareggio di Coppa Italia. Domenica, invece, spazio alla terza giornata di campionato.