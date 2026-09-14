Soccorso alpino Fvg e vigili del fuoco allertati per lamenti che provengono dal bosco: scatta l’allarme, ma era uno sciacallo alpino.

Nella notte scatta l’allarme per dei lamenti nel bosco: ma era uno sciacallo dorato. La stazione di Trieste del Soccorso alpino è stata attivata da Sores assieme ai vigili del fuoco alle 00.45 circa del 14 settembre presso il Campeggio Obelisco, da dove una persona di nazionalità inglese che dormiva in tenda nei pressi del limite del bosco aveva sentito dei lamenti, apparentemente di donna, provenire dal bosco stesso e ha chiamato il Nue112, temendo fosse una richiesta di aiuto.

I soccorritori dei vigili del fuoco hanno fatto una prima perlustrazione senza sentire nulla. All’arrivo del Soccorso alpino, un soccorritore, che è anche ricercatore scientifico, ha ipotizzato potesse trattarsi del verso di un animale selvatico e ha fatto ascoltare al chiamante, con il proprio cellulare, il verso di uno sciacallo dorato, animale che recentemente frequenta il Carso. Il testimone ha riconosciuto quel verso come molto simile al lamento che aveva sentito. Per sicurezza i soccorritori hanno comunque fatto una ulteriore perlustrazione, anche nel bunker lì vicino presente, e poi hanno concordato di sospendere le ricerche. Intervento concluso intorno alle 1.30.