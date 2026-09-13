Tragedia in Sardegna, friulano muore durante la pesca subacquea

13 Settembre 2026

Foto di Alessia Pilotto

di Alessia Pilotto

Era uscito in gommone per una battuta di pesca subacquea, ma non è più riuscito a tornare a bordo. È morto nelle acque di Palau un uomo di 72 anni di Udine, che trascorreva ogni anno diversi mesi in Sardegna.

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, 13 settembre. Il 72enne, che aveva una casa a Palau, era uscito in mare insieme a un’amica. A un certo punto si è allontanato dal gommone per immergersi e praticare la pesca subacquea.

Durante l’immersione l’uomo ha accusato un malore. Ha cercato di fare ritorno verso il gommone e di risalire a bordo, ma non è riuscito nell’intento. L’amica ha tentato di recuperarlo, senza riuscirci. Il corpo, trascinato dal moto ondoso, è finito sugli scogli.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento della Capitaneria di porto di La Maddalena. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell’uomo e lo hanno trasferito a La Maddalena, dove un medico ha constatato formalmente il decesso. La vittima, friulana e residente a Udine, avrebbe compiuto gli anni domani. Da tempo era legato a Palau, dove possedeva una casa e dove amava trascorrere parte dell’anno.

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