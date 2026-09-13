Tragedia in Sardegna, friulano muore durante la pesca subacquea

Era uscito in gommone per una battuta di pesca subacquea, ma non è più riuscito a tornare a bordo. È morto nelle acque di Palau un uomo di 72 anni di Udine, che trascorreva ogni anno diversi mesi in Sardegna.

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, 13 settembre. Il 72enne, che aveva una casa a Palau, era uscito in mare insieme a un’amica. A un certo punto si è allontanato dal gommone per immergersi e praticare la pesca subacquea.

Durante l’immersione l’uomo ha accusato un malore. Ha cercato di fare ritorno verso il gommone e di risalire a bordo, ma non è riuscito nell’intento. L’amica ha tentato di recuperarlo, senza riuscirci. Il corpo, trascinato dal moto ondoso, è finito sugli scogli.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento della Capitaneria di porto di La Maddalena. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell’uomo e lo hanno trasferito a La Maddalena, dove un medico ha constatato formalmente il decesso. La vittima, friulana e residente a Udine, avrebbe compiuto gli anni domani. Da tempo era legato a Palau, dove possedeva una casa e dove amava trascorrere parte dell’anno.