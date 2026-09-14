Tragedia della strada sulla statale 14 a Latisana: coppia di pedoni investita, muore donna di 83 anni, grave il marito.

Tragedia nella tarda serata di ieri, domenica 13 settembre, sulla strada statale 14, in località Crosere a Latisana, all’altezza del distributore di benzina, dove una donna di 83 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto. Gravemente ferito anche un uomo, il marito della donna, che si trovava con lei.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Secondo le prime informazioni, i due, cittadini tedeschi, stavano attraversando la strada quando sono stati travolti dalla vettura in transito. L’impatto è stato violentissimo e per la donna, a causa delle gravi ferite riportate, non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto.

Il marito, che si trovava accanto alla vittima, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Udine.

Alla guida dell’auto c’era un uomo del posto, accompagnato successivamente all’ospedale di Latisana per essere sottoposto agli accertamenti previsti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Rimane da verificare l’esatta dinamica del tragico incidente.

++ notizia in aggiornamento ++