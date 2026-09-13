Il mondiale dei velivoli universitari arriva in Friuli: nel 2028 si vola a Campoformido

Sarà Campoformido a ospitare nel 2028 l’Air Cargo Challenge, una delle più importanti competizioni universitarie internazionali dedicate alla progettazione e al volo di velivoli radiocomandati. A organizzare l’appuntamento sarà il Gruppo aeromodellistico Arizona 2001, nel proprio campo di volo.

L’annuncio è arrivato durante la giornata dedicata ad AeroUd, la squadra dell’Università di Udine che ha conquistato il titolo mondiale nell’edizione 2026, disputata a Stoccarda. Un risultato celebrato a Campoformido insieme agli studenti di alcuni degli atenei europei che hanno partecipato alla competizione.

A Campoformido arrivano gli atenei europei

A dare già un’anticipazione della dimensione internazionale dell’evento del 2028 è stata proprio la presenza in Friuli di studenti delle università di Stoccarda, Padova, Monaco di Baviera e Praga, arrivati a Campoformido per condividere la giornata con i campioni del mondo di AeroUd.

La scelta del campo di volo dell’Arizona 2001 porterà quindi in Friuli una competizione che mette a confronto studenti universitari impegnati nella progettazione e nella realizzazione di velivoli radiocomandati, con una forte componente di sperimentazione e lavoro di squadra.

“Questo titolo mondiale premia il talento dei nostri giovani, la qualità dell’Università di Udine e un percorso costruito negli anni con competenza, passione e spirito di squadra – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin -. Dietro il successo di AeroUd ci sono studio, capacità progettuale, sperimentazione e tante ore di lavoro: è la dimostrazione concreta di quanto sia importante offrire agli studenti occasioni nelle quali mettere alla prova le conoscenze acquisite e trasformarle in risultati di altissimo livello”.

Bordin ha sottolineato anche le prospettive legate all’appuntamento del 2028: “La scelta del campo di volo dell’Arizona 2001 per l’edizione 2028 rappresenta una grande opportunità per Campoformido e per l’intero Friuli Venezia Giulia. La presenza odierna degli studenti di diversi atenei europei ci offre già un’anticipazione del valore di questa manifestazione. Accoglieremo alcune delle migliori università del mondo e avremo la possibilità di mostrare le capacità organizzative delle nostre associazioni, il valore del nostro Ateneo e la bellezza del territorio”.

AeroUd, il titolo mondiale conquistato a Stoccarda

La giornata di Campoformido è stata anche l’occasione per celebrare la vittoria ottenuta nel 2026 da AeroUd, la squadra dell’Università di Udine protagonista dell’ultima edizione dell’Air Cargo Challenge a Stoccarda.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Campoformido Massimiliano Petri, il prorettore dell’Università di Udine Giorgio Alberti, il direttore del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura Alessandro Gasparetto e il coordinatore del progetto AeroUd Luca Casarsa.

Il prossimo appuntamento sarà dunque in Friuli: nel 2028 il campo di volo dell’Arizona 2001 diventerà il punto di riferimento della competizione internazionale, portando a Campoformido squadre universitarie e giovani progettisti da diversi Paesi.