Padre e figlia 18enne in difficoltà sul sentiero delle Cinque Punte a Tarvisio, a quota 1.100: interviene il Soccorso alpino

Padre e figlia soccorsi sul sentiero delle Cinque Punte a Tarvisio: si è concluso intorno alle 21.30 di ieri, domenica 13 settembre, un intervento, iniziato circa alle 19, della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, che ha operato, attivata da Sores, assieme alla Guardia di finanza e all’elisoccorso regionale sul sentiero 518 che scende da Capanna Cinque Punte, a quota 1100.

È da lì che è arrivata la richiesta di aiuto da parte di due escursionisti del gemonese, padre e figlia, che si trovavano in difficoltà. I due erano saliti al mattino lungo un altro sentiero, il 511, che non presenta particolari difficoltà, mentre il 518 presenta tratti su roccette, più scoscesi e a volte esposti.

La ragazza in particolare, forse perchè provata dalla stanchezza, è scivolata in un paio di punti fino a fermarsi sull’ennesimo punto impervio, colta dal panico. Entrambi hanno atteso i soccorritori. Le squadre di terra, composte da soccorritori alpini e finanzieri, li hanno raggiunti e messi in sicurezza, l’elisoccorso ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso che ha recuperato la diciottenne, portandola al campo base. I soccorritori invece sono scesi a piedi con il padre. Nelle operazioni si sono avvicendati due elicotteri, il diurno, che ha dovuto fare rientro per lo scadere delle effemeridi, e il notturno.