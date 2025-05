Alla Comunità di montagna della Carnia, un nuovo murale all’insegna dell’Europa

Un nuovo murale dell’artista Roberto Candotti, in arte Obi, è stato inaugurato presso la sede della Comunità di montagna della Carnia a Tolmezzo lo scorso venerdì 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa. Si tratta di una delle diverse iniziative promosse dal Centro di informazione europea EUROPE DIRECT Carnia per celebrare l’Europa.

L’opera, realizzata dal noto street artist tolmezzino, tratteggia il territorio e l’identità carnica attraverso la sua storia, l’arte, la tradizione, il paesaggio: elementi che l’Ente sovracomunale riconosce nel suo Statuto e si impegna a tutelare, valorizzare e promuovere.

Paesaggi montani, il patrimonio geologico, le attività del Geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche, i musei del territorio che compongono la rete CarniaMusei, ma anche riferimenti ad artisti autoctoni come Marco Davanzo, Enrico De Cillia e Cornelia Corbellini. Questi alcuni degli elementi che si possono ritrovare nel nuovo murale dal titolo “Carnia, Europa”, situato subito dopo l’ingresso della Comunità in via Carnia Libera 1944, 15 a Tolmezzo.

“Questi simboli rappresentano le iniziative che la Comunità di montagna della Carnia ha potuto realizzare nel corso degli anni, grazie all’Unione Europea – commenta la delegata all’Ufficio Europa e alle politiche giovanili della Comunità Laura D’Orlando – L’opera vuole testimoniare la nostra gratitudine verso l’Europa, per la pace cha ha portato su queste zone e per le opportunità che ci ha messo, e ci mette tuttora a disposizione.”

L’inaugurazione si è svolta lo scorso venerdì in occasione della Giornata dell’Europa, ricorrenza dell’anniversario della Dichiarazione Schuman, quest’anno alla 75° commemorazione. La Dichiarazione del 1950 dell’allora Ministro degli esteri francese Robert Schuman diede il via al processo di integrazione europea attraverso la proposta della creazione di una Comunità Europea del carbone e dell’acciaio. Considerata come uno dei documenti fondativi dell’Unione Europea così come la conosciamo oggi, la Dichiarazione contiene passaggi ancora attuali nella contemporaneità.

“Stiamo lavorando quotidianamente per valorizzare la vocazione storca e geografica della Carnia e della montagna friulana quale luogo privilegiato dell’alleanza con l’Europa – continua la delegata D’Orlando – Un impegno la nostra amministrazione continuerà a sostenere con entusiasmo e determinazione.” Oltre al murale sono diverse le attività promosse dal Centro EUROPE DIRECT Carnia per celebrare l’Unione Europea: dall’illuminazione di blu degli edifici simbolo di alcuni Comuni della montagna friulana, come Tolmezzo, Buja, Pradamano, Tarvisio e Gemona, alla promozione di momenti di dialogo e dibattito sull’Unione e il suo futuro tra i giovani e i cittadini del territorio.