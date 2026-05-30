Auto in fiamme sulla Sr 352 tra Terzo e Aquileia

Un’auto ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi lungo la Sr 352, nel tratto compreso tra Terzo di Aquileia e Aquileia. Il veicolo si trovava nei pressi di un incrocio quando, per cause ancora da chiarire, le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore del mezzo.

In pochi istanti il rogo ha interessato il vano motore, L’episodio si è verificato in un punto di passaggio della strada regionale, con il veicolo fermo a lato della carreggiata. Le fiamme, concentrate nella zona del cofano, hanno richiamato l’attenzione di chi stava percorrendo quel tratto di strada.

Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio dell’auto. Tra le ipotesi, da verificare, ci potrebbe essere un guasto meccanico o elettrico.