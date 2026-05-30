Il Pic Nic di Agriflumen, il Parco del Mortol diventa una festa per famiglie e bambini

Una giornata all’aria aperta, tra laboratori per bambini, giochi, prodotti del territorio e momenti di socialità nel cuore verde di Fiume Veneto. Domenica 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il Parco fluviale del Mortol ospiterà il Pic Nic di Agriflumen, in programma dalle 10 alle 21.

L’iniziativa trasformerà per un’intera giornata l’area verde di oltre 10.000 metri quadrati nel centro di Fiume Veneto in uno spazio aperto a famiglie, bambini, ragazzi, produttori agricoli, artigiani e associazioni. L’obiettivo è quello di offrire un momento semplice e condiviso, da vivere nella natura, con la possibilità di portare da casa il pranzo o la cena al sacco oppure acquistare direttamente nell’area della manifestazione. Tutte le attività previste saranno gratuite.

Una giornata pensata per famiglie e bambini

«Vogliamo regalare alle famiglie una giornata semplice, divertente e vissuta nella natura», sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Michele Cieol, evidenziando lo spirito dell’appuntamento.

Il Pic Nic di Agriflumen prenderà il via alle 10 con l’apertura della manifestazione e l’avvio dei primi laboratori. I bambini potranno cimentarsi nella creazione di coroncine decorate con fiori, erbe e nastri, partecipare ad attività dedicate alle erbe di San Giovanni e scoprire le tradizioni legate al solstizio d’estate.

Non mancheranno inoltre letture per bambini, giochi con materiali naturali e attività pensate per avvicinare i più piccoli alla natura attraverso esperienze semplici e creative.

Mercatino, sport e musica nel verde

Nel corso della giornata il parco ospiterà anche il mercatino dei prodotti agricoli del territorio e dell’artigianato locale, offrendo spazio alle realtà produttive e creative della zona.

Nel pomeriggio il programma proseguirà con laboratori sulle tradizioni popolari, attività per famiglie, sfide con i giochi della tradizione e momenti di musica dal vivo. Per chi vorrà muoversi e divertirsi all’aria aperta, saranno previste anche partite di pallavolo e calcio a cinque sull’erba.

«Il Parco del Mortol è uno dei luoghi più belli della nostra comunità – aggiunge Cieol –. Abbiamo voluto costruire una giornata pensata soprattutto per i bambini e per le famiglie, ma anche per dare spazio ai prodotti agricoli e all’artigianato locale».

La collaborazione tra Comune, associazioni e Regione

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fiume Veneto, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio, alcune associazioni locali e con il sostegno dell’Assessorato regionale alle Politiche agroalimentari, guidato da Stefano Zannier.

Il progetto nasce dal lavoro condiviso di più assessorati comunali: quello allo Sviluppo economico, con Michele Cieol, alla Cultura, con Donatella Azzaretti, alle Politiche ambientali e agricole, con Sara Pezzutti, e alle Manutenzioni, con Alessandro Arnoldi.

Una sinergia che mette insieme promozione del territorio, attenzione all’ambiente, attività culturali e cura degli spazi pubblici.

Un’anteprima dello spirito di Agriflumen

Il Pic Nic del 21 giugno anticipa anche lo spirito dell’edizione 2026 di Agriflumen, la manifestazione che ogni anno, a fine ottobre, valorizza la cultura agricola, la filiera corta e i prodotti del territorio.

«Sviluppo economico significa anche creare occasioni concrete di incontro – conclude Cieol –. Quando famiglie, produttori, commercianti, associazioni e istituzioni si ritrovano nello stesso luogo, il territorio diventa più forte. È questo il senso del Pic Nic di Agriflumen: stare insieme, sostenere ciò che nasce vicino a noi e vivere Fiume Veneto con semplicità».