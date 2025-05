Percoto Canta 2025, si accendono i riflettori sulla 38esima edizione

Trentotto anni di successi crescenti. Trentotto edizioni che hanno visto la presenza, non solo delle tantissime voci dei partecipanti, ma anche di artisti straordinari che hanno prestato il loro orecchio critico alla giuria. Parliamo di nomi come Lodovica Comello, Simona Molinari, Andrea Mirò, Omar Pedrini, Remo Anzovino, Silvia Mezzanotte, Rossana Casale e molti altri ancora. Artisti che hanno contribuito a trasformare il concorso Percoto Canta in una fucina di emozioni, opportunità e crescita artistica.

Giunge alla 38a edizione Percoto Canta, il festival promosso dall’omonima associazione e diventato un punto di riferimento per cantanti provenienti da tutta Italia. E come ogni concorso che si rispetti, si sono aperte le iscrizioni per partecipare alla nuova edizione che, oltre all’ormai consolidato super premio di 10 mila euro, offrirà diverse novità, confermandosi come una delle manifestazioni musicali più longeve e riconosciute del panorama nazionale. Le iscrizioni devono essere inviate entro il 31 maggio ai recapiti presenti sul sito di Percoto Canta, dove sono reperibili anche tutte le informazioni necessarie.

La giuria e le fasi preliminari del concorso

Prestigiosa, come sempre, la giuria chiamata a scegliere i cantanti che supereranno le diverse fasi del concorso, dalle selezioni preliminari fino alla finalissima che si terrà in autunno come sempre sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Alle selezioni preliminari saranno presenti infatti il Maestro Adriano Pennino, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore che ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, e Gabriella Scalise, cantante, vocal coach, doppiatrice per Disney Italia e docente di canto presso il Cet di Mogol ed al Conservatorio di Pescara. In semifinale, ci sarà invece, al fianco di Pennino, Paola Folli, cantante e vocal-coach, una tra le massime esponenti del panorama musicale italiano. Per la finale, oltre ad altri nomi di spicco del panorama musicale nazionale che verranno annunciati prossimamente, interverranno rappresentanti dell’Associazione Fonografici Italiani, del Meeting delle Etichette Indipendenti, Accademia Internazionale del Musical e Nuovo Imaie.

Le fasi del concorso

Tre le fasi del contest che partirà come sempre con le selezioni preliminari che si terranno il 7 e l’8 giugno alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, seguite dalla semifinale del 12 luglio a Cividale del Friuli, mentre la finalissima sarà, come anticipato, a Udine sabato 27 settembre.

Le novità

Accanto alla gara, Percoto Canta affiancherà un percorso formativo pensato per offrire ai partecipanti strumenti e competenze concrete. Se, infatti, torna il master di canto condotto stavolta da Paola Folli, ci sarà anche uno spazio formativo riguardante i diritti connessi degli artisti (a cura di NUOVO IMAIE) e un laboratorio di espressività, curato da Anà-Thema Teatro, dedicato alla presenza scenica e alla comunicazione non verbale.

E se, per quanto riguarda la finalissima, sono confermate le tre giurie che decreteranno i vincitori (qualità, pubblico e critica), quest’anno si aggiunge anche il Premio Social, una speciale menzione votata online dal pubblico tramite il sito e i canali social ufficiali dove si potrà votare fino all’inizio della serata finale.

Non mancheranno le iniziative benefiche a sostegno di Aisla Onlus. Anche per questa edizione si terranno infatti concerti e serate dedicate alla sensibilizzazione sulla Sla, con la partecipazione di artisti selezionati dalla Percoto Canta Band. Percoto Canta rinnova inoltre l’adesione al progetto “MY voice – Dona la tua voce” invitando gli artisti partecipanti a contribuire alla creazione di banche vocali digitali per le persone affette da Sla.