Mucca gravida cade in un dirupo a Tolmezzo, recuperata con l’elicottero

Una complessa operazione di soccorso animale ha impegnato i Vigili del fuoco a Tolmezzo, in località Dispieris, dove una mucca gravida di circa 800 chili era precipitata in un dirupo per circa 300 metri. L’intervento è scattato su richiesta dell’allevatore, che ha allertato i soccorsi dopo la caduta del bovino.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Tolmezzo, supportata dal personale del nucleo SAF, Speleo Alpino Fluviale, del comando friulano. Una volta raggiunto l’animale, i soccorritori hanno avviato le delicate operazioni di recupero, rese particolarmente difficili sia dalla posizione impervia sia dalle condizioni della mucca, in stato di gravidanza.



Tutte le fasi dell’intervento si sono svolte sotto la supervisione di un veterinario, presente per monitorare le condizioni dell’animale e garantire che le manovre fossero eseguite in sicurezza.

Recupero con l’elicottero della Protezione civile

I Vigili del fuoco hanno sistemato la mucca all’interno di un apposito imbrago in dotazione al comando friulano, predisposto proprio per questo tipo di interventi. L’animale è stato poi agganciato all’elicottero messo a disposizione dalla Protezione civile regionale, che lo ha trasportato fino alla Casera Duron.

Il peso del bovino e lo stato di gravidanza hanno reso particolarmente complessa la fase di imbragatura: per posizionare correttamente l’animale sono stati necessari circa dieci soccorritori, impegnati per un paio d’ore. L’operazione si è conclusa con il trasferimento della mucca in un’area sicura, al termine di un intervento che ha richiesto competenze tecniche, coordinamento e grande attenzione per la tutela dell’animale.