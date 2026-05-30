Migliaia di tifosi per uno spettacolo unico: la grande festa per il Giro d’Italia in Friuli

Migliaia di persone lungo le strade del Friuli Venezia Giulia per accompagnare il Giro d’Italia fino all’arrivo di Piancavallo. Una cornice di pubblico che ha colpito anche gli organizzatori della Corsa Rosa e Rcs, confermando il forte legame tra il territorio regionale e il ciclismo.

A sottolinearlo è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell’arrivo della 20ª tappa della 109ª edizione del Giro d’Italia. Dal palco delle premiazioni, Fedriga ha consegnato la Maglia Rosa a Jonas Vingegaard, leader della corsa, che già dalla mattina aveva indossato una casacca celebrativa con la scritta “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, realizzata per ricordare i 50 anni dal terremoto che sconvolse il Friuli.

La folla lungo il percorso e l’arrivo a Piancavallo

Secondo il governatore, la presenza di appassionati e famiglie lungo tutto il tracciato ha rappresentato uno dei segnali più forti della giornata. Fedriga ha riferito di aver raccolto, parlando con gli organizzatori del Giro e con Rcs, anche il loro stupore per la straordinaria partecipazione del pubblico.

“È stata una partecipazione impressionante, con migliaia di persone che hanno accompagnato la corsa dalle prime fasi fino all’arrivo di Piancavallo”, ha affermato Fedriga, evidenziando come l’entusiasmo visto sulle strade confermi ancora una volta il rapporto speciale tra il Friuli Venezia Giulia e il ciclismo.

Le immagini dell’arrivo in quota e delle strade gremite, ha aggiunto il governatore, raccontano una comunità capace di accogliere i grandi eventi e di trasformarli in momenti di partecipazione collettiva, con lo sport come fattore di aggregazione e promozione del territorio.

La Maglia Rosa come vetrina internazionale per il Friuli Venezia Giulia

Fedriga ha poi richiamato il valore della partnership tra la Regione e il Giro d’Italia, sottolineando il ritorno d’immagine garantito dalla presenza del Friuli Venezia Giulia sulla Maglia Rosa. Una scelta che, secondo il governatore, ha assicurato alla regione una visibilità internazionale straordinaria, portando il territorio nei momenti di maggiore impatto comunicativo della manifestazione.

Il claim “Io sono Friuli Venezia Giulia”, affiancato alla casacca del leader della corsa, è stato definito un ulteriore passo nella strategia di promozione regionale. “Il Friuli Venezia Giulia non è stato protagonista soltanto nella tappa disputata sul proprio territorio, ma in tutte quelle del Giro, con un riscontro davvero eccezionale”, ha evidenziato Fedriga.

Sport e grandi eventi, la strategia della Regione

Per il governatore, l’abbinamento tra il Friuli Venezia Giulia e i valori dello sport rappresenta un investimento strategico per rafforzare la notorietà della regione. Attraverso eventi di grande richiamo, ha spiegato, è possibile ottenere benefici concreti in termini di promozione, associando il nome del territorio a valori positivi come partecipazione, impegno e identità.

Fedriga ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia sia ormai una presenza consolidata nel Giro d’Italia, ma anche protagonista di altri appuntamenti sportivi di rilievo, dalla Supercoppa europea di calcio ospitata a Udine alla Supercoppa italiana maschile e femminile di pallavolo andata in scena a Trieste. Sono inoltre in corso interlocuzioni con diverse realtà per sviluppare nuove partnership legate ai grandi eventi sportivi.

Il ricordo del terremoto sulla Maglia Rosa

Un passaggio centrale è stato dedicato anche al significato della speciale iniziativa realizzata in occasione della tappa di Piancavallo. Per la prima volta nella storia della corsa, la Maglia Rosa è stata personalizzata per ricordare il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli.

Fedriga ha ringraziato Rcs per la sensibilità dimostrata, sottolineando il valore non solo simbolico dell’iniziativa. Raccontare attraverso un evento seguito in tutto il mondo una tragedia che ha segnato profondamente il Friuli, ma anche la straordinaria capacità di ripresa delle sue comunità, rappresenta secondo il governatore un messaggio morale importante.

Una giornata di sport, memoria e promozione, dunque, che ha portato il Friuli Venezia Giulia al centro della scena nazionale e internazionale, con Piancavallo trasformata in una grande festa popolare attorno alla Corsa Rosa.