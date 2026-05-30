Roberto Tonca è il nuovo presidente della Cassa Rurale FVG. L’elezione è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del 26 maggio, convocata dopo l’assemblea ordinaria dei Soci che aveva segnato il commiato dello storico presidente Tiziano Portelli. È stato proprio Tonca a guidare i lavori del Consiglio a partire dal secondo punto all’ordine del giorno, dopo la sua nomina alla presidenza dell’istituto.

Paolo Iancis nominato vicepresidente

Contestualmente il Consiglio ha nominato vicepresidente Paolo Iancis, aprendo una nuova fase per la banca cooperativa isontina, che ha recentemente approvato un bilancio 2025 chiuso con un utile netto di 16,5 milioni di euro.

Il profilo di Roberto Tonca

Classe 1966, imprenditore, Roberto Tonca porta con sé una lunga esperienza nel credito cooperativo e nel sistema economico del territorio. Già presidente della BCC di Turriaco, dal 2021 ricopre il ruolo di vicepresidente della Cassa Rurale FVG con delega ai rapporti con la Capogruppo. Dal 2022 è componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo del Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano. È stato inoltre vicepresidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli-Venezia Giulia.

Nel corso della sua attività professionale e associativa ha ricoperto numerosi incarichi nel mondo economico e imprenditoriale regionale. Attualmente è vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico e componente del Consiglio di amministrazione della Cassa Edile di Gorizia. In passato è stato inoltre vicepresidente della Camera di Commercio di Gorizia, prima della fusione con la Camera di Commercio di Trieste.

Il ringraziamento a Tiziano Portelli

Nel suo primo intervento da presidente, Tonca ha voluto rivolgere un ringraziamento al presidente uscente Tiziano Portelli: “A Tiziano va il mio più sincero grazie per il lavoro svolto in questi anni. Ha accompagnato la banca attraverso passaggi fondamentali, dalle fusioni all’ingresso nel Gruppo Cassa Centrale, contribuendo a costruire una realtà oggi ancora più solida e strutturata, senza mai perdere il legame con il territorio e con i valori del credito cooperativo”.

Giovani e territorio al centro del nuovo mandato

Guardando al futuro, il neopresidente ha indicato nei giovani una delle priorità del nuovo mandato: “La nostra banca ha radici solide e una storia importante, ma il futuro si costruisce coinvolgendo le nuove generazioni. Dobbiamo essere capaci di avvicinare i giovani al mondo cooperativo, ascoltarli e renderli protagonisti della crescita futura della Cassa Rurale FVG”.

Tonca ha inoltre sottolineato la volontà di rafforzare ulteriormente il ruolo della banca a supporto del tessuto economico locale: “Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per famiglie, artigiani e piccole imprese, ma anche accompagnare la crescita di quelle aziende che negli anni si sono sviluppate e strutturate sempre di più. Grazie anche al supporto del Gruppo Cassa Centrale oggi abbiamo strumenti e competenze che ci permettono di sostenere realtà imprenditoriali di dimensioni importanti, mantenendo però quella vicinanza al territorio che rappresenta la nostra identità”.

I numeri della Cassa Rurale FVG

Oggi la banca conta oltre 36.700 clienti, più di 9.500 Soci e 23 filiali tra le province di Gorizia, Udine e Trieste.