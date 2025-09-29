Confcommercio Udine, recruiting day per il comparto alberghiero martedì 30 settembre al teatro comunale Candoni di Tolmezzo.

Confcommercio Udine ricorda l’appuntamento di martedì 30 settembre al teatro comunale “Luigi Candoni” di Tolmezzo: il Recruiting day in Alto Friuli con la messa a disposizione di 120 posti di lavoro da parte di 20 aziende nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. Sulla base delle 181 candidature inviate entro la scadenza, la Regione ha selezionato ai colloqui – che inizieranno alle 9.30 – 102 aspiranti lavoratori.

“Sarà un’occasione importante per venire incontro alle esigenze da un lato di giovani alla ricerca di un’occupazione, dall’altro di aziende che si apprestano a gestire un periodo molto intenso come quello della stagione invernale”, sottolinea il vicepresidente di Confcommercio Udine Alessandro Tollon.

Come ha ricordato l’assessore regionale Alessia Rosolen nel giorno della presentazione dell’evento, il comparto turistico alberghiero (che occupa un lavoratore su quattro in regione) è quello con la maggior quota di giovani assunti (il 52% del totale degli occupati). Mentre secondo i dati Confcommercio, da qui al 2028 gli addetti richiesti nel settore turistico in regione saranno 4-5mila.

Le strutture che ricercano personale.

Sono 20 le strutture che stanno ricercando personale per la stagione invernale 2025-2026: Albergo Venezia (Sappada), Hotel Haus Michaela (Sappada), Grand Hotel Gortani (Arta Terme), Hotel Centro Benessere Gardel (Arta Terme), Hotel Davost (Forni Di Sopra), Hotel Edelhof (Tarvisio), Hotel Il Cervo (Tarvisio), Hotel La Rosa (Tolmezzo), Soggiorno Boscoverde Gdf (Tarvisio), Hotel Nevada (Tarvisio), Hotel Posta (Forni Di Sopra), Hotel Ristorante Carnia (Venzone), Hotel Spartiacque (Monte Lussari), Hotel Trieste (Tarvisio). A questi si aggiungono una serie di esercizi pubblici nell’ambito della ristorazione: bar Kursaal (Sauris), bar ristorante Tschurwarld (Tarvisio), pizzeria La Torate (Paluzza), ristorante Edelweiss Stube (Sappada), ristorante Mondschein (Sappada), trattoria Carnia da Modesto (Tolmezzo).

I profili ricercati sono molti e diversificati nelle aree accoglienza e management, sala e bar, cucina, pulizie e manutenzione, wellness.