Superenalotto in Fvg, centrato un 5 a San Daniele del Friuli.
Friuli Venezia Giulia protagonista con il Superenalotto: nell’estrazione di venerdì 26 settembre, come riporta Agipronews, sono stati vinti 24.949,97 euro a San Daniele del Friuli, grazie a un “5” centrato presso il Bar Le Corti in via Trento Trieste, 105 A.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 30 settembre, sale a 57,8 milioni di euro.