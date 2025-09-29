Comune di Latisana e carabinieri mettono in guardia dal rischio truffe agli sportelli bancomat tra Latisana e Ronchis.

Allarme truffe agli sportelli bancomat di Latisana e Ronchis: è lo stesso comune di Latisana a mettere in guardia i propri cittadini. E lo fa dopo che i carabinieri hanno segnalato di aver riscontrato nel corso delle ultime ore episodi di manomissione di alcuni sportelli bancomat nei Comuni di Latisana e Ronchis.

Secondo quanto segnalato dalle forze dell’ordine, ignoti avrebbero applicato una placca all’interno della fessura da cui viene erogato il contante. Questo espediente bloccherebbe temporaneamente l’uscita delle banconote, inducendo il cliente a credere che l’operazione non sia andata a buon fine. A quel punto, se l’utente si allontana, i truffatori possono rimuovere la placca e incassare il denaro del prelievo già autorizzato.

Carabinieri e comune di Latisana invitano dunque i cittadini a prestare la massima attenzione durante l’utilizzo dei bancomat. In caso di anomalie – come ritardi nell’erogazione o blocchi sospetti – è consigliato contattare immediatamente la propria banca, se in orario di apertura, oppure rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine.