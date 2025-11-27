La biblioteca civica di Tolmezzo compie 60 anni: gli eventi per celebrarla

Un ricco calendario di incontri, letture e laboratori per festeggiare i 60 anni della Biblioteca civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo.

In occasione del sessantesimo anniversario dalla fondazione, la Biblioteca civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo propone un ricco calendario di appuntamenti culturali aperti a tutta la cittadinanza. Diversi incontri – tra presentazioni di libri, letture per bambini e un momento conclusivo dedicato alla memoria e alla comunità – per celebrare una storia lunga sei decenni, fatta di libri, persone e crescita condivisa.

Venerdì 28 novembre alle 17.30 si parte con la presentazione del libro «Mistri cargnelli» in Istria di Furio Bianco, volume che ripercorre la migrazione dalla Carnia, in particolare dal Canale di Gorto, verso l’Istria veneta centro-settentrionale.



Martedì 9 dicembre alle 18.00 verrà invece presentato il libro “Il movimento del volo” di Antonella Sbuelz, un racconto che attraversa il Novecento, dalla Grande Guerra agli anni di piombo, attraverso quattro figure femminili che rivendicano il diritto di vivere, amare, scegliere. Una storia di libertà e resistenza.



Mercoledì 10 dicembre alle 17.00 sarà la volta di “Oh Tannenbaum!”, appuntamento dedicato ai più piccoli che prevede letture e un laboratorio artistico per bambini dai 3 ai 10 anni. Un viaggio in un paesaggio innevato, tra parole, suoni, silenzi e piccoli oggetti che raccontano il Natale durante il quale i partecipanti realizzeranno un augurio speciale, utilizzando carte originali e i colori dell’inverno.



Venerdì 12 dicembre alle 20.30 incontro serale che vedrà la presentazione del libro “Vita nei campi. Storie di terra, uomini, bestie” di Angelo Floramo che dialogherà con Walter Tomada. Un viaggio nella civiltà contadina, tra miti, riti, tradizioni e racconti che intrecciano uomini, animali, sacro e profano, terra e cielo.



A chiudere la serie di eventi, sabato 13 dicembre alle 10.30, a sessant’anni esatti dalla fondazione della Biblioteca, “Quando tutto è cominciato… 60 anni fa”, incontro conclusivo con bibliotecari, amministratori, lettori e amici che, in tempi diversi, hanno contribuito alla nascita, alla crescita e allo sviluppo della biblioteca. Un’occasione per ripercorrere la storia dell’istituzione e condividere ricordi e prospettive future. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e si terranno in Biblioteca civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo.

