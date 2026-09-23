A Tolmezzo il concorso di idee “Ripensare la porta della città”, ovvero come riqualificare l’area dell’Autostazione.

Tolmezzo cerca l’idea giusta per riqualificare l’Autostazione. C’è tempo fino a mercoledì 11 novembre per presentare le proposte progettuali per il concorso di idee “Ripensare la porta della città”, indetto dalla Comunità di montagna della Carnia, per immaginare il futuro dell’area dell’Autostazione di Tolmezzo.

L’area interessata dal concorso si estende per circa 70.000 metri quadrati, comprendenti l’Autostazione e diversi servizi pubblici, attività commerciali, strutture sanitarie, scolastiche e parcheggi. Una zona centrale per Tolmezzo che però presenta alcune criticità, soprattutto negli orari di maggiore afflusso: traffico intenso, percorsi pedonali e ciclabili non sempre adeguati, carenza di parcheggi e congestione della rotatoria di via Divisione Garibaldi.

Il concorso punta a raccogliere idee e proposte per costruire una visione complessiva dell’area, che sappia tenere insieme mobilità, servizi, spazi pubblici e qualità della vita urbana. Lo scopo del contest di idee è quello di individuare un Masterplan della “porta della città” che identifichi le principali priorità di intervento e possa orientare le successive fasi progettuali, coerentemente con il Piano strategico di sviluppo locale “Carnia 2030”.

Gli obiettivi del bando.

Tra gli obiettivi prioritari individuati dal bando ci sono la messa in sicurezza e una migliore gestione dei flussi pedonali, ciclabili e veicolari, la riorganizzazione dell’area dei servizi pubblici e privati, l’ampliamento dei parcheggi disponibili, nonché la riqualificazione paesaggistica e ambientale degli spazi aperti e la creazione di un nuovo spazio pubblico multifunzione destinato non solo alla mobilità e alla sosta, ma anche alle attività quotidiane, agli eventi e alla socialità.

“Con questo concorso vogliamo dare il via alla creazione di un nuovo spazio pubblico di qualità – commenta Gianalberto Riolino, delegato alla Pianificazione territoriale della Comunità di montagna della Carnia – Uno spazio che, fin dalla sua definizione, sia partecipato e declinato sulla base dei bisogni dei soggetti che, insieme alla Comunità, popolano l’Area dell’Autostazione”.

Il contest non richiede un progetto esecutivo, ma una visione strategica e un Masterplan dell’intera area, in quanto le proposte saranno utili alla definizione delle successive fasi di progettazione. Il costo complessivo dell’intervento di rigenerazione urbana individuato dal concorso non potrà superare i 7 milioni di euro, Iva inclusa, mentre il montepremi complessivo di 35.000 euro è così ripartito: 15.000 al primo classificato, 10.000 al secondo, 5.000 al terzo, 3.500 al quarto e 1.500 al quinto.

La giuria valuterà le proposte, in forma anonima, sulla base dell’originalità del concept, della qualità del Masterplan, della capacità di affrontare le criticità individuate, dell’accessibilità e dell’impatto sociale.