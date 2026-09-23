Sono 180 i posti di lavoro disponibili per la stagione invernale 2026/2027 nel settore turistico delle montagne friulana.

Sono 180 i posti di lavoro disponibili per la stagione invernale 2026/2027 nel settore turistico della montagna friulana. Le opportunità saranno presentate durante la Winter Edition dei Jobs Day, organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Confcommercio Udine e Confcommercio Pordenone.

Due gli appuntamenti in programma: martedì 29 settembre a Tolmezzo, al Teatro comunale Luigi Candoni, e mercoledì 30 settembre a Piancavallo, all’Hotel 1301 Inn. Entrambi gli incontri inizieranno alle 9.30. Le aziende cercano personale per diversi profili: dall’accoglienza alla sala e al bar, dalla cucina alle pulizie, fino alla manutenzione e al settore wellness. I candidati potranno incontrare direttamente le imprese e sostenere colloqui di lavoro.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi entro lunedì 28 settembre attraverso il portale della Regione. È possibile partecipare a uno solo dei due appuntamenti oppure a entrambi. Dopo l’iscrizione, i Servizi regionali per il lavoro comunicheranno via email l’orario della convocazione.

“L’obiettivo è agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”, sottolinea l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, evidenziando la necessità di mettere in contatto le imprese con le professionalità richieste in vista della nuova stagione.