Ancora qualche giorno per iscriversi all’iniziativa annuale “Puliamo Latisana”, che riesce sempre a riscuotere il meritato successo e che si inserisce nella giornata mondiale “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente assieme agli assessorati all’Ambiente, all’Istruzione e alle Politiche giovanili locali. L’obiettivo è quello di sensibilizzare adulti e piccini al rispetto dell’ambiente e della natura. E lo si fa in maniera concreta.

La missione al Parco Gaspari

Domenica 27 settembre, infatti, presso il Parco Gaspari l’appuntamento è alle 10 per dare il via a una vera e propria missione in cui, muniti del kit che verrà fornito in loco, tutta la plastica e tutto il materiale inquinante lasciato a terra da qualche incivile verranno raccolti e buttati negli appositi sacchi che verranno forniti.

“L’approccio sul campo che dà la possibilità, grazie a questa iniziativa, di comprendere quanto sia importante il rispetto dell’ambiente in cui viviamo è proprio il fine di questa iniziativa che portiamo avanti da molti anni”, spiega Stefano Bini, referente comunale dell’associazione Plastic Free Onlus, partner del progetto, assieme all’Istituto comprensivo “C. Deganutti”, ai gruppi alpini di Latisana e Latisanotta e al Consiglio comunale dei ragazzi.

Un’occasione per stare assieme e fare del bene al territorio in cui si vive, imparando e comprendendo l’importanza di quanto anche un piccolo pezzo di plastica possa, a lungo andare, inquinare in maniera irreversibile l’ambiente in cui viviamo.

Due ore di lavoro intenso e produttivo, durante le quali, di anno in anno, i risultati sono sempre più evidenti. Alle 12.30 i due gruppi alpini offriranno ai piccoli e ai grandi lavoratori una pastasciutta, che avrà il sapore dell’orgoglio di aver contribuito a rendere più pulita la città.