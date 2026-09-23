Da Venezia a Tolmezzo: Augusto Perisi è il nuovo comandante dei Carabinieri

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Tolmezzo. Il Capitano Augusto Perisi ha assunto ufficialmente il comando del reparto, prendendo il posto del Maggiore Franco Grasso, destinato a un nuovo incarico in Piemonte.

Genovese, 55 anni, Perisi arriva dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia, dove negli ultimi tre anni ha diretto la 1ª Sezione del Nucleo Investigativo. Nel corso della sua carriera ha inoltre guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio, nel Veronese, e la Sezione Operativa della Compagnia di Trieste.

Il nuovo comandante si è formato presso le Scuole dell’Arma di Torino, Firenze e Roma e ha maturato esperienze in diversi contesti operativi, anche all’estero.

Le missioni all’estero

Particolarmente significativo il suo percorso internazionale. Perisi ha partecipato a missioni sotto l’egida delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e della NATO, operando in Bosnia, Kosovo, Albania, Palestina, Libano e Afghanistan. Tra il 2002 e il 2006 ha inoltre ricoperto l’incarico di responsabile della sicurezza dell’Ambasciata d’Italia ad Hanoi, in Vietnam.

Il Capitano Perisi è laureato in Giurisprudenza e in Scienze dell’Amministrazione e parla correntemente inglese. È sposato con Laura ed è padre di due figlie, Giorgia e Martina.