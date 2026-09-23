Alaba all’Udinese, che colpo: l’ex Real Madrid a un passo dai bianconeri

David Alaba è a un passo dall’Udinese. Il difensore austriaco, 34 anni, avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club friulano. La notizia dell’intesa è stata rilanciata nelle ultime ore da diverse fonti di mercato. L’operazione non è ancora ufficiale: restano da completare i passaggi formali e arrivare alla firma. Alaba è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Real Madrid.

E poi c’è quella sedia, che sembra proprio uno spoiler. L’Udinese ha pubblicato sui social la foto di una sedia piazzata sul terreno di gioco: un’immagine che richiama quella utilizzata da Alaba a bordocampo al Santiago Bernabeu durante i festeggiamenti per alcune delle sue notti di Champions League con il Real Madrid. Un dettaglio difficilmente casuale, che sembra strizzare l’occhio proprio all’arrivo dell’austriaco in bianconero.

Cinque anni e 11 trofei con il Real Madrid

Alaba ha giocato per cinque stagioni con il Real Madrid, collezionando 131 presenze e conquistando 11 trofei: due Champions League, due Mondiali per club, due Supercoppe Uefa, due campionati spagnoli, una Coppa del Re e due Supercoppe di Spagna.

Un palmarès di assoluto livello per il difensore austriaco, che ha costruito gran parte della propria carriera ai massimi livelli del calcio europeo.

Prima dell’esperienza a Madrid, Alaba ha vestito per oltre un decennio la maglia del Bayern Monaco, dove è cresciuto fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra bavarese. Nel 2021 il passaggio al Real Madrid a parametro zero. Dopo cinque stagioni nella capitale spagnola, Alaba è ora svincolato e potrebbe ripartire dalla Serie A.

Alaba verso il Friuli

Il nome dell’austriaco era stato accostato anche ad altri grandi club italiani, tra cui Juventus, Milan e Inter. L’Udinese sarebbe invece riuscita a raggiungere un’intesa verbale con il giocatore.

Per trasformare l’accordo in un trasferimento manca ancora la firma. Se gli ultimi passaggi andranno a buon fine, Alaba sarà il nuovo rinforzo bianconero.