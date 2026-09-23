Litigano in casa, arrivano i carabinieri: nell’auto spuntano coltello e pistola

Una lite in famiglia, tra due giovani conviventi, ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, che hanno poi esteso i controlli all’auto e all’abitazione di uno dei due. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati un coltello a serramanico, una riproduzione di pistola ad aria compressa e una dose di hashish.

L’intervento è avvenuto nella tarda serata di ieri in un comune del Friuli Collinare. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, allertati per la lite tra i due conviventi.

Le perquisizioni

La situazione di tensione ha spinto i militari ad effettuare accertamenti sull’auto in uso all’uomo e nella sua abitazione. Nel veicolo sono stati trovati un coltello a serramanico e una riproduzione di pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso.

Nell’abitazione è stata invece trovata una dose di hashish. Armi e sostanza stupefacente sono state sequestrate. L’uomo è stato denunciato alla Magistratura per il porto abusivo delle armi e segnalato all’Autorità amministrativa per la detenzione della sostanza stupefacente. La giovane donna si è recata autonomamente al Pronto Soccorso, dove è stata trattenuta per accertamenti.