Ragazzini tirano bottiglie d’acqua contro le auto in corsa: allarme a Tricesimo

Lancio di bottigliette d’acqua contro le auto in transito, con il rischio di oscurare per qualche istante la visuale dei conducenti. È quanto viene segnalato a Tricesimo, in viale Europa Unita, nel tratto tra il teatro e la scuola.

Il lancio delle bottigliette

L’episodio è stato segnalato sui social nella giornata di domenica 20 settembre. Secondo quanto riportato nel post, un gruppo di ragazzini, di circa 12-14 anni, si sarebbe posizionato lungo la strada aspettando il passaggio delle auto per lanciare l’acqua contro i parabrezza.

Nel post viene riferito anche che le forze dell’ordine erano già state informate, a seguito di altre segnalazioni relative a episodi simili. “Mi dispiace per i genitori che non sanno dove siano i loro “bravi figli” e che cosa possano provocare con le loro “bravate”. Educateli e seguiteli” chiude il post.

Le reazioni sui social

La segnalazione ha suscitato numerose reazioni. Nei commenti diversi utenti hanno riferito di aver già notato comportamenti analoghi, mentre altri hanno invitato a fermare i ragazzini e a segnalare gli episodi alle forze dell’ordine.

Qualcuno ha invece ridimensionato la gravità dei comportamenti, ricordando come scherzi di questo tipo fossero un tempo considerati bravate (ma venissero comunque punite dai genitori). Il punto contestato dai residenti resta però il rischio per chi si trova alla guida: l’acqua lanciata improvvisamente sul parabrezza può compromettere la visuale e creare una situazione di pericolo.