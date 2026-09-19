A Tolmezzo una nuova casa per Carnia Salus: 12 ambulatori e nuovi servizi

Più spazio e nuovi ambienti per le attività sanitarie di Carnia Salus a Tolmezzo. La struttura del Policlinico Triestino, attiva in città dal 2011, si è trasferita durante l’estate nella nuova sede di via Val di Gorto 40, inaugurata ufficialmente in questi giorni.

La struttura si sviluppa su oltre 650 metri quadrati e dispone di 11 ambulatori e un ambulatorio chirurgico. Qui vengono effettuate visite specialistiche ed esami in regime privato, oltre alle prestazioni accreditate erogate in convenzione con il Servizio sanitario regionale.

Prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario regionale

All’inaugurazione è intervenuto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che ha sottolineato il ruolo della struttura nell’offerta sanitaria del territorio.

“È una giornata importante per la Carnia. Il Policlinico Triestino con Carnia Salus amplia i propri spazi e lo fa anche grazie all’accordo regionale che consente di erogare prestazioni in regime pubblico alle stesse condizioni economiche del Servizio sanitario regionale. È una risposta che rafforza la collaborazione tra sistema pubblico e privato accreditato, una formula necessaria in questo momento per dare risposte migliori alle persone”.

Riccardi ha richiamato anche il tema dell’accessibilità delle cure e della collaborazione tra sistema pubblico e strutture private accreditate. “Il nostro compito è garantire a tutti cure gratuite, accessibili, di qualità e in condizioni di equità – ha dichiarato Riccardi -. Il bisogno sanitario delle persone è cambiato rapidamente e il sistema pubblico, anche per la complessità delle regole e dei processi, non sempre è riuscito ad adeguare con la stessa velocità la propria capacità di risposta”.

“Per questo il privato accreditato può rappresentare un alleato importante del servizio pubblico: non un’alternativa, ma una componente complementare, capace di contribuire a dare risposte ai cittadini alle stesse condizioni economiche e con gli stessi standard di qualità e sicurezza”.

Una nuova sede per la sanità di prossimità

La nuova struttura amplia quindi gli spazi a disposizione di Carnia Salus, che opera a Tolmezzo da quindici anni. Per Riccardi, realtà di questo tipo contribuiscono a rafforzare l’offerta sanitaria soprattutto sul territorio.

“Realtà come Carnia Salus – ha proseguito l’assessore – svolgono quindi una funzione di interesse pubblico, mettendo a disposizione del territorio servizi di prossimità e professionisti qualificati e contribuendo a rafforzare complessivamente l’offerta sanitaria”.

L’assessore ha inoltre ricordato alcune delle professionalità che operano nella struttura, citando in particolare Loris D’Orlando e Vito Di Piazza, professionisti provenienti dal sistema pubblico. “La collaborazione tra pubblico e privato accreditato – ha concluso Riccardi – permette di ampliare la capacità di risposta sul territorio e di utilizzare al meglio le professionalità disponibili, con l’obiettivo di garantire prestazioni e servizi adeguati ai bisogni delle persone”.

I servizi della nuova sede

Tra le novità introdotte nella nuova sede figurano il servizio di mammografia, l’ozonoterapia e il potenziamento della medicina del lavoro. Si amplia inoltre l’offerta dedicata alla salute della donna, con più specialiste impegnate anche nell’ambito della menopausa. La presenza di una sala formazione consentirà infine di organizzare corsi e iniziative rivolti anche alle realtà produttive del territorio.

“L’inaugurazione di oggi conferma la volontà del Policlinico Triestino di continuare a investire in questo territorio”, ha dichiarato il Presidente Guglielmo Danelon. “Carnia Salus è una realtà che vogliamo far crescere, ampliando progressivamente i servizi e offrendo ai cittadini una struttura moderna, accessibile e capace di rispondere in modo sempre più completo alle esigenze sanitarie della comunità”.

“Per Tolmezzo e per l’intera Carnia questa nuova sede rappresenta un servizio importante”, ha sottolineato l’assessore alle Politiche sanitarie e sociali del Comune di Tolmezzo, Marioantonio Zamolo. “La presenza di prestazioni convenzionate rafforza la sanità di prossimità e integra l’offerta regionale, dando risposte anche ai cittadini della Valcanale. La nuova collocazione, più accessibile rispetto alla precedente sede di via Matteotti, viene inoltre incontro alle esigenze di una popolazione che ha sempre più bisogno di servizi vicini e facilmente raggiungibili. È una presenza che contribuisce anche a qualificare ulteriormente l’offerta di servizi della nostra città”.

Nel complesso, l’offerta della nuova sede comprende numerose aree specialistiche: allergologia, cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia e diabetologia, ginecologia, medicina del lavoro, medicina dello sport, medicina interna, neurologia, nutrizione, oculistica, ortopedia, pneumologia, urologia, ozonoterapia, ecografia e mammografia, oltre al servizio prelievi e all’attività chirurgica dedicata alla cataratta. Le prestazioni sono erogate sia in regime privato sia, per le branche accreditate, in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale.