Orsi, lupi e convivenza con l’uomo: a Udine un nuovo master per gestire la fauna selvatica

19 Settembre 2026

Foto di Alessia Pilotto

di Alessia Pilotto

Dall’orso al lupo, dalla lince alla lontra, fino agli ungulati, ai rapaci e alle specie legate agli ambienti acquatici. L’Università di Udine propone un nuovo master dedicato alla gestione, alla conservazione e alla cura della fauna selvatica e alle interazioni con le attività umane.

Il percorso, organizzato dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali e diretto da Stefano Filacorda, inizierà a novembre e avrà la durata di un anno. Sono disponibili 25 posti e le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le 12 del 1° ottobre.

Il master è rivolto ai laureati magistrali e prevede 304 ore di didattica, organizzate in orario serale e nel fine settimana, con circa metà delle attività online, oltre a 400 ore di stage.

Dal monitoraggio sul campo alla gestione dei conflitti

L’obiettivo è formare professionisti capaci di affrontare la presenza della fauna selvatica sul territorio mettendo insieme competenze ecologiche, veterinarie e gestionali. Tra gli argomenti del corso ci saranno la conservazione e il monitoraggio delle specie, la raccolta e l’analisi dei dati faunistici e la gestione delle situazioni di conflitto tra animali selvatici e attività umane.

Una parte della formazione sarà dedicata alle tecniche di rilevamento, sia invasive sia non invasive. Tra le prime rientrano i metodi di cattura, marcatura e applicazione di radio-collari satellitari; tra le seconde il campionamento di materiale biologico, le osservazioni dirette, il fototrappolaggio, il monitoraggio acustico passivo e lo snow tracking.

I partecipanti acquisiranno inoltre competenze nella gestione e nell’analisi dei dati, comprese le metodologie statistiche e di modellizzazione utilizzate per la gestione delle specie a livello regionale, nazionale e transnazionale.

Danni, prevenzione e conservazione

Il master affronterà anche il rapporto tra fauna selvatica e sistemi agricoli, forestali e zootecnici, analizzando il loro ruolo nella tutela della biodiversità e le possibili misure per ridurre la vulnerabilità alle interazioni con gli animali selvatici.

Spazio quindi alla valutazione dei danni provocati dalla fauna, alle tecniche di prevenzione e mitigazione e alla gestione delle popolazioni. Il percorso prenderà in esame anche i progetti di conservazione della natura basati sul coinvolgimento delle comunità locali, la gestione dei conflitti e il rapporto con i diversi portatori di interesse.

Un’altra area della formazione riguarderà la gestione sanitaria della fauna selvatica. Saranno affrontati il pronto soccorso, la gestione degli animali in cattività a fini riabilitativi e le emergenze sanitarie, insieme ai principi di benessere animale e agli aspetti etici legati alla gestione degli individui selvatici. Il programma comprende anche le indagini di carattere forense sulla fauna selvatica.

A chi è rivolto il master

Il corso si rivolge a tecnici ed esperti che operano o intendono operare nel monitoraggio, nella gestione e nella conservazione della fauna selvatica, nella gestione sostenibile delle aree naturali e seminaturali e nelle situazioni di rischio e conflitto con gli animali selvatici.

Tra i destinatari anche chi lavora su progetti di conservazione e gestione della fauna a livello locale, nazionale ed europeo, oltre a veterinari e assistenti veterinari interessati alla gestione, al monitoraggio e alla cura degli animali selvatici.

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