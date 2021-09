Le informazioni sulla viabilità alla Festa della Mela di Tolmezzo.

È tutto pronto per l’edizione 2021 dell’amata Festa della Mela a Tolmezzo. Dopo 25 anni, la Pro Tolmezzo, che organizza l’evento, ha deciso di cambiare data alla kermesse.

Nel capoluogo carnico c’è tanta attesa per l’appuntamento, in scena tra domani, sabato 25 settembre, e domenica. Eppure, non manca la prima polemica.

“Ho cercato in Rete informazioni sulla viabilità e relative modifiche nei due giorni – si lamenta un cittadino di Tolmezzo -, ma ho trovato solo tante informazioni sul programma degli eventi. Come mai nessuno si è preoccupato di informare i residenti via internet?”.

