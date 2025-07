Galleria “della Diga”, lavori al via: la strada tra Sauris e Ampezzo chiude solo di notte,

Lavori alla galleria tra Sauris e Ampezzo.

Sono partiti nella notte di ieri, lunedì 14 luglio, dopo le ore 21, i lavori di riqualificazione della galleria “della Diga”, lungo la ex provinciale 73 del Lumiei, nel Comune di Sauris. Il tratto collega Ampezzo a Sauris ed è incluso in un più ampio piano triennale di potenziamento della sicurezza e dell’accessibilità stradale nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia.

L’intervento riguarda una galleria lunga circa 850 metri e prevede il consolidamento strutturale, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led ad alta efficienza e sostenibilità, e il miglioramento della segnaletica verticale e orizzontale.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, dalle 21 alle 6, dal lunedì al venerdì. Durante il giorno, il traffico sarà regolarmente consentito. Nei fine settimana – dalla mattina del venerdì fino alla sera del lunedì – la viabilità resterà sempre aperta. Durante le notti di cantiere, la circolazione sarà deviata lungo la strada comunale del Passo Pura, con senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto della diga.

“Si tratta di un’opera strategica per garantire una rete viaria più sicura, efficiente e resiliente nelle aree di montagna”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante. L’intervento ha un valore complessivo di 2,6 milioni di euro, finanziati per 1,8 milioni con fondi del Piano nazionale complementare al PNRR e per 800 mila euro con risorse regionali. L’opera si inserisce nel piano strategico 2025–2027 da 12,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione della tratta Ampezzo–Sauris, che prevede anche il consolidamento dei versanti, la messa in sicurezza dei muri di sostegno e il rinnovo delle barriere stradali.