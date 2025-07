Un uomo è morto a Corno di Rosazzo.

Tragedia a Corno di Rosazzo, oggi 14 luglio: un uomo è morto dopo essere stato travolto da un trattore. L’incidente è avvenuto in via delle Vigne 15. Le prime informazioni indicano che la vittima ha circa 80 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto e chiarire le cause dell’incidente.

