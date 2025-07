Sella Carnizza, strada riaperta ma Google Maps la segna chiusa: disagi per le attività

La strada per Sella Carnizza è aperta.

Difficoltà, a Sella Carnizza, per le segnalazioni errate di Google Maps sullo stato della viabilità. Nonostante la strada che da Lischiazze, in Val Resia, conduce a Sella Carnizza e poi a Uccea fosse temporaneamente interrotta a causa del maltempo, le criticità sono state gestite e la carreggiata è ora libera e percorribile.

Tuttavia, le segnalazioni sulla chiusura persistono sull’app di Google Maps, creando problemi ai gestori delle attività locali come Baita al Taj, Baita Botton d’Oro e La Tana. Una volta inserita la segnalazione di difficoltà, sembra infatti impossibile aggiornare o rimuovere l’avviso, anche quando il problema è stato risolto.

Strumenti come Google Maps sono indubbiamente importanti, ma in questo caso rischiano di penalizzare realtà economiche già fragili, ostacolando l’afflusso di visitatori in una zona ricca di opportunità turistiche. La Val Resia, Lischiazze e Sella Carnizza offrono infatti numerose occasioni di svago immersi nella natura del Parco Naturale delle Prealpi Giulie e della Riserva di Biosfera Mab UNESCO Alpi Giulie. Un aggiornamento più rapido e preciso delle condizioni di viabilità sarebbe fondamentale per non mettere a rischio l’accesso a queste aree.