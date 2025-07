LeggerMente a San Daniele: Giada Messetti racconta la Cina di oggi

Martedì 15 luglio, alle ore 21.00, il Cinema Splendor di San Daniele del Friuli accoglierà un nuovo appuntamento di LeggerMente, il ciclo di incontri dedicato alla cultura e alla divulgazione, che per l’estate propone uno spettacolo-conferenza di grande attualità: protagonista della serata sarà Giada Messetti, sinologa, autrice e divulgatrice tra le più seguite in Italia, con “Nella testa del Dragone”, un viaggio immersivo per comprendere la Cina di oggi.

Uno sguardo lucido sul nuovo ordine mondiale

La conferenza-spettacolo parte da una consapevolezza: negli ultimi anni, gli equilibri globali sono profondamente cambiati. La competizione tra Stati Uniti e Cina si è intensificata, la leadership di Xi Jinping ha consolidato la posizione cinese sulla scena internazionale e la fine del predominio occidentale sta lasciando spazio a un nuovo ordine geopolitico. Di fronte a questi mutamenti, spesso raccontati in modo semplicistico o superficiale, Messetti propone uno sguardo complesso e accessibile, capace di restituire le molteplici sfaccettature del “Celeste Impero”.

Con l’ausilio di immagini, video e uno storytelling dinamico, l’autrice conduce il pubblico alla scoperta della Cina contemporanea, affrontando temi chiave come l’autoritarismo, l’innovazione tecnologica, le relazioni con l’Occidente e la percezione reciproca tra culture. Un racconto coinvolgente, che alterna dati e riflessioni, curiosità e aneddoti, per costruire consapevolezza su una potenza globale sempre più vicina – e spesso ancora poco compresa.

Un’occasione per pensare il mondo che verrà

Il format ibrido tra conferenza e spettacolo, già sperimentato con successo da Messetti in diverse città italiane, si distingue per la capacità di parlare a pubblici diversi: appassionati di geopolitica, studenti, lettori, semplici curiosi. Attraverso un linguaggio accessibile ma mai semplificato, l’autrice invita a confrontarsi con una realtà che ha un impatto crescente sulle nostre vite quotidiane – dall’economia alla cultura, dalla tecnologia alla diplomazia internazionale.

Un’autrice tra libri, tv e radio

Giada Messetti è tra le massime esperte italiane di Cina. Sinologa, autrice e volto noto della divulgazione, ha firmato articoli per testate come Aspenia, Domani, La Stampa, Vanity Fair e Corriere della Sera, oltre ad aver partecipato a trasmissioni televisive come Presa Diretta, Kilimangiaro, Quante Storie, Il Cavallo e la Torre, Omnibus. Per Mondadori ha pubblicato una trilogia di saggi dedicata alla Cina: Nella testa del Dragone (2020), La Cina è già qui (2022) e La Cina è un’aragosta (2025). Cura inoltre una rubrica settimanale su Radio24 nel programma Uno, nessuno, 100Milan.

L’appuntamento è promosso all’interno del programma LeggerMente e sostenuto da Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana, Fondazione Friuli e Primacassa. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata.