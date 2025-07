Morto travolto da un trattore: chi è la vittima e cosa è accaduto

La vittima è Gino Causero.

Si chiama Gino Causero la vittima del tragico incidente accaduto nel primo pomeriggio del 14 luglio a Corno di Rosazzo: l’uomo, di 85 anni, stava lavorando nel suo orto col trattore in via delle Vigne, quando il mezzo agricolo lo ha travolto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, sceso dal trattore, sarebbe rimasto impigliato nel mezzo per poi venire investito dalle lame della fresa che stava utilizzando. A dare l’allarme è stata la moglie, che si è accorta di quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Cividale del Friuli, i sanitari del Sores e l’elisoccorso.

Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Palmanova, che stanno cercando di chiarire se si sia trattato di un errore o di un guasto meccanico. Causero aveva lavorato a lungo nella ferramenta del paese ed era in pensione.