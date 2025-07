Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 15 luglio

Le previsioni meteo in Friuli.

Secondo il meteo, quella di martedì 15 luglio in Friuli Venezia Giulia sarà una giornata all’insegna del bel tempo: il cielo sarà infatti in prevalenza poco nuvoloso, con venti a regime di brezza. Temperature in leggero rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

In pianura le minime saranno comprese tra i 17 e i 20 °C, mentre le massime saliranno fino a 30–33 °C. Sulla costa, il clima sarà lievemente più temperato, con minime tra 20 e 22 °C e massime tra 28 e 30 °C. In montagna, a 1 000 metri di quota si toccheranno i 20 °C, mentre a 2 000 metri la temperatura media si aggirerà intorno ai 13 °C.