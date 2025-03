I funerali di Marco Degli Uomini.

Tolmezzo e l’intera comunità della montagna hanno reso omaggio a Marco Degli Uomini, il giovane di 18 anni tragicamente scomparso in seguito a una caduta sugli sci sul Monte Zoncolan. Una folla commossa, composta da centinaia di persone, si è riunita per l’ultimo addio a un ragazzo che aveva fatto dello sport e della montagna la sua vita.

La cerimonia si è svolta alla Casa funeraria Piazza di Tolmezzo, scelta dalla famiglia per un rito civile. Un’atmosfera di profondo dolore ma anche di grande affetto ha pervaso il commiato, con la presenza di tanti amici, compagni di scuola e di allenamento. Tra loro, c’erano le comunità di Resia, dove vivono i nonni e dove Marco sarà sepolto, e di Pontebba, dove il giovane si era distinto come campione italiano junior di short track. Tolmezzo, la città dei suoi genitori, Cristina e Angelo, ha accolto il dolore di tutti con grande partecipazione.

I suoi amici hanno indossato magliette arancioni con l’immagine di Marco in curva sugli sci, un omaggio al giovane che amava il super gigante e che si dedicava con impegno e precisione alla sua passione. Perfetto in ogni dettaglio, preparava personalmente le lamine di sci e pattini, dimostrando una dedizione senza pari. Marco avrebbe dovuto iniziare proprio in questi giorni il corso da maestro di sci. In segno di riconoscimento, il collegio veneto lo ha iscritto all’albo come maestro di sci, assegnandogli la spilla numero 3449 e consegnando ai genitori la giacca da maestro.

La cerimonia è culminata in un momento di grande commozione: diciotto palloncini bianchi e uno rosso sono stati liberati in cielo. Gli amici lo ricordano come un ragazzo gioioso, educato, gentile e sempre disponibile, con una passione per la velocità e gli elicotteri.

In segno di rispetto e ricordo, oggi in tutte le competizioni sportive di discipline invernali sarà osservato un minuto di silenzio. La Federazione ha inoltre deciso di sospendere tutte le gare in Friuli Venezia Giulia fino alla fine della stagione.