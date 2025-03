Al PalaCarnera di Udine il Campionato Italiano di Karate.

A Udine arriva il 18° Campionato Italiano di Karate, ospitato per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento di grande rilievo, che celebra non solo la tecnica e la disciplina di questa antica arte marziale, ma anche il valore dell’incontro tra culture.



L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Karate, si svolge al PalaCarnera di Udine e vede la partecipazione di circa 1.200 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nelle specialità del Kata e del Kumite. La manifestazione, che si concluderà domani, rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport come veicolo di valori universali, unendo atleti, tecnici e appassionati in un’unica grande celebrazione delle arti marziali.

“È un onore per il Friuli Venezia Giulia e per Udine in particolare ospitare per la prima volta il Campionato italiano di Karate, uno sport fatto di disciplina e perseveranza, valori che sono mutuabili anche in altri ambiti, e che lo rendono interprete dell’incontro di diverse culture”, ha a detto il vice governatore con delega allo Sport Mario Anzil portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e dell’intera regione alla cerimonia di apertura.

“Siamo orgogliosi di essere partner di uno degli eventi sportivi più attesi nel panorama nazionale delle arti marziali – ha evidenziato Anzil -, una brillante iniziativa che contribuisce a costruire quell’ideale cultura di frontiera di cui il Friuli Venezia Giulia vuole farsi portatore, anche attraverso le discipline sportive”.

La cerimonia di apertura.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, anche il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi, il comandante del Corpo della Polizia municipale del capoluogo friulano Eros Del Longo, il presidente del Comitato Regionale FIK Friuli Venezia Giulia Giovanni Di Meglio. L’evento è stato arricchito dalla partecipazione della Fanfara della Brigata Alpina Julia con il Colonnello Corrado Valle, Capo Ufficio Multinational Landing Force – Brigata Alpina Julia.

La manifestazione sportiva è stata organizzata dalla Federazione Italiana Karate e nei due giorni vedrà la partecipazione di circa 1.200 atleti, accompagnati da tecnici, arbitri, organizzatori e famiglie. Due le specialità in cui gli atleti si stanno confrontando in queste ore: il Kata, l’esecuzione tecnica e stilistica delle forme, e il Kumite, il combattimento diretto tra avversari.