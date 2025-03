L’intero Friuli in lutto per la morte di Marco: a tradirlo quel maledetto dosso

Friuli in lutto per la morte di Marco degli Uomini, il 18enne di Tolmezzo volato fuori pista sullo Zoncolan.

Ha perso il controllo degli sci ed è volato per circa 70 metri, cadendo poi rovinosamente nella neve: Marco degli Uomini, 18 anni, di Tolmezzo, giovane promessa dello sci, se n’è andato così. Doveva fare da apripista prima della gara di SuperG per il campionato regionale Children, assieme ad altri due sciatori.

Cosa è successo.

Erano circa le 7.40 di sabato mattina quando ha cominciato la discesa lungo il tracciato 2 della pista dello Zoncolan. A tradirlo un dosso, quello chiamato “cavallina”: Marco lo ha preso in pieno, ed è volato via per circa 70 metri, finendo contro le reti di recinzione. Nella caduta si è procurato fratture alle gambe e a un polso, oltre a un trauma toracico.

Un medico rianimatore, presente sul posto, gli ha prestato le prime cure. Marco era sofferente ma cosciente. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale di Tolmezzo, assistito anche dalla madre, primaria del servizio di emergenza e urgenza a Pieve di Cadore. A Tolmezzo però le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, al punto da richiedere il trasferimento immediato all’ospedale di Udine, nel reparto di terapia intensiva, dove Marco è morto domenica mattina.

In segno di lutto sono state sospese tutte le gare del Comitato regionale della federazione di sci fino allo svolgimento del funerale. “Siamo sconvolti – ha detto il presidente della Fisi Fvg Maurizio Dunnhofer -. Il mondo dello sci regionale e nazionale è vicino in questo difficilissimo momento alla famiglia e allo sci club Monte Dauda”.

Il cordoglio di Fedriga.

“Una tragedia che colpisce tutta la comunità regionale e per la quale esprimo il mio più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e allo sci club Monte Dauda – sono le parole del governatore del Friuli Massimiliano Fedriga -. Il Friuli Venezia Giulia si stringe nel dolore per la scomparsa di un giovane che amava lo sport e la montagna, strappato troppo presto alla vita”.