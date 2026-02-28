Al via le iscrizioni all’asilo Nido Arcobaleno di Tolmezzo: ecco come fare

Apriranno alle 10.00 di mercoledì 4 marzo le iscrizioni online all’Asilo Nido comunale “Arcobaleno” per l’anno educativo 2026/2027. Le domande potranno essere presentate fino alle 14.00 di lunedì 16 marzo 2026 esclusivamente in modalità telematica, attraverso il link dedicato pubblicato sul sito del Comune di Tolmezzo.



Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi tramite SPID. Una volta completato l’invio, le famiglie riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento, a conferma della corretta trasmissione della documentazione.

Il nido Arcobaleno.

Il nido “Arcobaleno”, situato in via Illegio 46, in località Betania, accoglie bambini dai tre mesi ai tre anni di età. La struttura è aperta dalle 7.30 alle 17.30 e conferma anche per il prossimo anno educativo un’articolazione flessibile della frequenza, pensata per rispondere alle diverse esigenze organizzative di mamme e papà.



Sono previsti infatti diversi piani orari: tempo pieno, tempo prolungato e tempo ridotto, così da consentire alle famiglie di scegliere la soluzione più adatta ai propri impegni lavorativi e personali.

ISEE, scadenze e contributi.

Chi è già in possesso dell’attestazione ISEE Minorenni 2026 potrà indicarne i parametri direttamente in fase di compilazione della domanda. Chi invece non ne fosse ancora in possesso potrà presentarla successivamente, purché entro il 30 giugno 2026.

Il pagamento delle rette avviene attraverso il sistema PagoPA. Gli importi sono determinati sulla base dell’ISEE, della tipologia di frequenza richiesta e della residenza o meno nel Comune di Tolmezzo. Per quanto riguarda l’abbattimento dei costi, sarà possibile presentare domanda di contributo regionale tramite il sistema delle Istanze On Line della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità previste.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli è possibile contattare la referente comunale Loredana Ridolfo all’indirizzo e-mail loredana.ridolfo@comune.tolmezzo.ud.it o al numero 0433 487971. Tutte le informazioni utili e il link per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tolmezzo.