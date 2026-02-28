Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 1 marzo

Il meteo in Friuli.

Domenica 1 marzo si apre all’insegna della nuvolosità diffusa su buona parte del Friuli Venezia Giulia, con condizioni diverse tra pianura, costa e aree montane. La giornata sarà caratterizzata da cieli coperti tra la fascia costiera e quella prealpina più vicina alla pianura, mentre sulle Alpi e nelle zone più interne delle Prealpi il tempo si manterrà più variabile, con schiarite alternate a qualche addensamento.



Dalla costa fino alla fascia prealpina prossima alla pianura prevarranno nubi compatte per gran parte della giornata. Non si escludono, soprattutto in serata, deboli pioviggini sulle zone orientali della regione e sull’area del Carso.



Durante la notte e al primo mattino saranno probabili foschie o banchi di nebbia, specie su pianura e aree interne, con possibili riduzioni della visibilità. Nel complesso, l’evoluzione diurna indica condizioni prevalentemente coperte su gran parte del territorio regionale.

Le temperature.

Le temperature in pianura oscilleranno tra 4 e 7 gradi di minima e tra 10 e 13 gradi di massima. Sulla costa minime comprese tra 5 e 8 gradi e massime tra 7 e 10 gradi, con clima quindi più fresco rispetto all’entroterra nelle ore centrali. Sulle Alpi e nelle aree più interne delle Prealpi il cielo si presenterà poco nuvoloso o variabile. Nelle valli saranno ancora possibili inversioni termiche notturne, con aria più fredda nei fondovalle rispetto alle quote superiori.