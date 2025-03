Il Museo Carnico delle Arti Popolari riapre le porte al pubblico

Riapre il il Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo.

Dopo la consueta chiusura invernale, da martedì 18 marzo 2025 il Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo riaprirà le sue porte, pronto ad accogliere turisti e visitatori desiderosi di immergersi nell’arte, nella storia e nelle tradizioni della Carnia.

Orari di apertura di marzo

Per il mese di marzo, il museo seguirà il seguente orario:

Lunedì : chiuso

: chiuso Martedì e venerdì : 9:00-12:00 / 15:00-17:00

: 9:00-12:00 / 15:00-17:00 Mercoledì e giovedì : 9:00-12:00

: 9:00-12:00 Sabato e domenica: 10:00-12:00 / 15:00-17:00

Un tesoro etnografico nel cuore delle Alpi

Il Museo Carnico è considerato uno dei più importanti musei etnografici dell’area alpina europea. Ha sede nello storico Palazzo Campeis, un imponente edificio seicentesco situato nel centro di Tolmezzo. L’ingresso del museo, attraverso un sottoportico decorato con affreschi trecenteschi e gli stemmi dei comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento, introduce i visitatori in un viaggio affascinante tra cultura e tradizioni.

Un percorso espositivo ricco e suggestivo

Le collezioni del Museo Carnico raccontano la storia di un territorio che ha sempre rappresentato un crocevia tra il mondo del Mar Adriatico e la Mitteleuropa.

Il percorso espositivo si snoda su tre piani e comprende una trentina di sale, con ricostruzioni fedeli degli ambienti domestici della casa tradizionale carnica. La cucina, le camere da letto e il tinello sono arredati con mobili antichi, biancheria ricamata e suppellettili d’epoca, offrendo ai visitatori uno spaccato autentico della vita quotidiana del passato.

Mestieri e tradizioni della montagna carnica

Uno degli aspetti più affascinanti del museo è l’ampia sezione dedicata al mondo del lavoro. Attraverso le ricostruzioni delle botteghe artigianali – falegnami, fabbri, orologiai, ceramisti – e delle attività agricole e zootecniche, il museo racconta secoli di tradizioni e saperi. Un’attenzione particolare è riservata ai “cramàrs”, i venditori ambulanti carnici che per secoli hanno commerciato con le regioni circostanti.

Un cortile e un giardino ricchi di storia

Il museo non si ferma alle sale interne: il cortile, circondato su tre lati dall’edificio e chiuso da una loggetta, ospita imponenti recipienti in pietra, attrezzi agricoli e slitte tradizionali. Da qui si accede al giardino, un tempo “broili” di Casa Campeis, dove si coltivavano alberi da frutta e che oggi funge da spazio per eventi culturali, esposizioni e concerti nella bella stagione.

Come raggiungere il museo

Il Museo Carnico si trova in Via della Vittoria, 2 – 33028 Tolmezzo (UD), facilmente raggiungibile dal centro cittadino.

Con la sua riapertura, il Museo Carnico delle Arti Popolari si conferma un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia conoscere da vicino l’identità culturale della Carnia, in un’esperienza immersiva tra storia, tradizioni e paesaggi alpini unici.