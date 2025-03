Addio a Bruno Gardisan, storico titolare della birreria Break Dogale

Bruno Gardisan è scomparso a 64 anni.

Passariano piange la scomparsa di Bruno Gardisan, figura storica e amatissima nella comunità. Il titolare della birreria Break Dogale, punto di riferimento per la frazione di Codroipo, si è spento all’età di 64 anni all’ospedale di Udine, dopo un aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata due anni fa.

Gardisan ha gestito la sua birreria con la moglie Elena Pagnucco per quasi 35 anni, trasformandola in un luogo di incontro per intere generazioni. Il Break Dogale non era solo un locale, ma una seconda casa per molti clienti, che nel corso degli anni sono tornati con le loro famiglie, testimoniando l’affetto e la riconoscenza per l’accoglienza sempre calorosa di Bruno ed Elena.

La dedizione di Bruno non si fermava al suo lavoro. Finché ha potuto, è stato anche un donatore di sangue, segno della sua generosità e del suo impegno per la comunità. Lascia la moglie Elena, la mamma Rina, il papà Dario,i fratelli Rudy e Steve, oltre a un’eredità di affetto e ricordi che continueranno a vivere tra i tanti clienti e amici che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. I funerali di Bruno Gardisan si terranno martedì 18 marzo alle 17 nel duomo di Codroipo.