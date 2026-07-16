Parcheggi gratis ogni sabato a Tolmezzo: sosta libera fino a settembre

Parcheggi gratuiti nelle strisce blu del centro di Tolmezzo ogni sabato, dal 18 luglio al 19 settembre. La misura è stata approvata dalla Giunta comunale nella seduta dello scorso 30 giugno, con l’obiettivo di favorire l’accesso al centro storico durante i principali appuntamenti dell’estate.



A partire da sabato 18 luglio sarà quindi sospeso il pagamento della sosta negli stalli blu del centro cittadino. L’iniziativa ripropone quanto già sperimentato nell’estate del 2025 e punta a sostenere le attività locali, agevolando residenti, visitatori e turisti.

Sosta gratuita per accompagnare gli eventi estivi

La gratuità dei parcheggi accompagnerà il ricco programma di animazione previsto nelle vie e nelle piazze di Tolmezzo, tra iniziative culturali, esposizioni e manifestazioni tradizionali.



In piazza XX Settembre sarà possibile visitare l’installazione a cielo aperto “Le stagioni del terremoto nella Conca Tolmezzina”, mentre a Palazzo Frisacco è allestita la mostra “La poesia dello sguardo: Loreto Bertoli pittore di Illegio e dell’anima”.



L’esposizione fa parte di un circuito culturale che comprende anche “Storie di erbe: un cammino tra magia, miti, focolare e credenze”, ospitata al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, e “Il Dialogo”, proposta nella Casa delle Esposizioni di Illegio.

Dalla Sagra del Borgat alla Festa della Mela

Tra gli appuntamenti più attesi figura la storica Sagra del Borgat, in programma dal 17 al 19 luglio e giunta quest’anno alla 92ª edizione. Il calendario di eventi proseguirà durante tutta l’estate, fino al ritorno, nel mese di settembre, della tradizionale Festa della Mela.