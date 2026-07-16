Allerta meteo gialla in tutto il Friuli Venezia Giulia per la giornata di domani, venerdì 17 luglio. La Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per temporali, valido dalle 00.00 alle 23.59, a causa dell’instabilità che interesserà la regione.

Le previsioni.

Le previsioni indicano una giornata con temporali sparsi alternati a lunghe fasi di tempo migliore. I fenomeni potranno risultare localmente forti, con una probabilità maggiore tra il pomeriggio e la sera. L’allerta riguarda tutte le zone del Friuli Venezia Giulia (FVG-A, FVG-B, FVG-C e FVG-D), dove è stata prevista una criticità idrogeologica ordinaria per temporali.

Possibili disagi.

Secondo la Protezione Civile, i temporali più intensi potranno provocare allagamenti localizzati, soprattutto lungo la rete idrografica minore e nei sistemi di drenaggio urbano. Possibili anche fenomeni di instabilità dei pendii, temporanee interruzioni della viabilità e disagi causati dalle forti raffiche di vento associate ai temporali.

Il peggioramento è legato all’avvicinamento di una depressione che nel fine settimana favorirà l’afflusso di correnti più umide e fresche, aumentando l’instabilità atmosferica. Il calo delle temperature massime, in pianura, è atteso soprattutto da sabato.