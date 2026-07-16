Intervento del Soccorso Alpino questa mattina a Casera Pramaggiore, nel territorio di Claut, dove una donna di circa 65 anni si è sentita male mentre si trovava nella struttura situata a 1.800 metri di quota.



La segnalazione è partita direttamente dalla casera attraverso una comunicazione radio, dal momento che nella zona non è presente copertura telefonica. La richiesta è arrivata ai soccorritori della stazione Valcellina, che hanno immediatamente avvisato la Sores per l’attivazione ufficiale dell’intervento. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso regionale, che ha raggiunto rapidamente l’area montana.

I soccorsi e il trasporto all’ospedale di Udine

La donna, residente nel Pordenonese, si trovava alla casera per aiutare nei lavori di sistemazione della struttura. Alle attività partecipavano in questi giorni anche alcuni soccorritori della stazione Valcellina.





Dopo essere stata stabilizzata, la 65enne è stata imbarcata sull’elicottero e trasportata all’ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure necessarie.